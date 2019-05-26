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منوعات

ابتكار سعودي.. أول مصحف إلكتروني في العالم بطريقة برايل

الأحد 26/مايو/2019 - 04:47 ص
صدى البلد
محمد علي
ذكرت صحيفة سبق السعودية، أن مجموعة بحثية يقودها مخترع سعودي استطاعت ابتكار أول مصحف إلكتروني للمكفوفين في العالم.

ويعمل الابتكار من خلال جهاز لوحي، به القرآن الكريم كاملًا، وتتحول فيه أحرف برايل الثابتة إلى أحرف متحركة.

وقال ماجد عبد الله المعلم، أحد أعضاء فريق الابتكار: "نحن المكفوفين نقرأ القرآن الكريم بطريقة برايل، ويُطبع مصحف برايل الواحد في ٦ مجلدات، إضافة إلى أنه لا يتوافر بسهولة، وحجمه كبير جدًّا.. وسيقوم هذا الابتكار بتسهيل القراءة لنا، وسيكون نقلة نوعية في قراءة القرآن للمكفوفين كافة بالعالم".

وأوضح أحد أعضاء فريق الابتكار مشعل هشام الهرساني: "نعمل كفريق عمل على تحويل هذا الابتكار إلى منتج، مرورًا بالتسجيل والتصاميم، وتنفيذ النماذج الأولية، والبحث عن شركات لتصنيع الابتكار.. كما أننا نبحث حاليًا عن شراكات للتعاون مع مختلف الجهات لدعم الابتكار.

يذكر أن المخترع مشعل الهرساني يعمل مستشارًا بجامعة الملك عبدالعزيز، وله أكثر من ٥٠ ابتكارًا في مختلف المجالات، تحوَّل بعضها إلى منتجات فعلية.

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