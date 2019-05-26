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فن

مسلسل ابن أصول الحلقة 20.. الزواج يفرق حمادة هلال وسوزان نجم الدين

الأحد 26/مايو/2019 - 05:02 ص
حمادة هلال - سوزان
حمادة هلال - سوزان نجم الدين
سعيد فراج
عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الـ 20 من مسلسل "ابن أصول" لـ حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني.

خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل ابن أصول، يواصل ميشو (حمادة هلال) البحث عن والدته صولا (سوزان نجم الدين)، فتخبره غريمتها ناني (إيناس كامل) بأن صولا متواجدة في الأتيلية الخاص بـ رشدي (فراس سعيد)، وباتت عنده في الليلة الماضية، وتؤكد له علاقتهما العاطفية.

يستغل جيمي (حمزة العيلي) أحد العاملين معه في محل الذهب الخاص بشقيقه هشام، ويوظف خبرته في التزوير لعمل بطاقة مزورة لـ هشام، حتى يستطع من خلالها نهب ممتلكات شقيقه.

يندفع هشام نحو أتيلية رشدي، ويجد والدته صولا معه، فتحدث مشادة كلامية بينهما تنتهي بأن الثاني يصارحه بزواجه من والدته، فيغضب هشام أو ميشو ويعنف والدته، ويحدث الفراق بينهما.

مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

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