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رياضة

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يسعى للتتويج بأول بطولة منذ 16 عاما أمام نهضة بركان

الأحد 26/مايو/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نهضة بركان المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.

كما يحاول فريق نهضة بركان الحفاظ علي نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها علي الزمالك بنتيجة هدف دون رد للوصول لـ أول بطولة أفريقية في تاريخه منذ ان تأسس عام 1938 والبطولة الثانية بعد تحقيق لقب كأس العرش المغربي عام 2018 .

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي تشهد حضور 70 ألفا من جماهير القلعة البيضاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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