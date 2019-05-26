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فن

مسلسل خمسة ونص الحلقة 20 .. تدهور الحالة الصحية لـ والد قصي خولي

الأحد 26/مايو/2019 - 10:38 ص
خمسة ونص
خمسة ونص
شروق ابراهيم
خلال أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل خمسة ونص اللبناني، تتدهور حالة غانم الغانم والد قصي خولي خلال الأحداث، بشكل كبير بعد انتشار السرطان في جسده وتظل زوجة ابنه بيان "نادين نجيم" بجانبه وتبكي على إصابته مجددا بالسرطان.

ورغم مشاعر الحقد والكراهية التي يشعر بها غيمار تجاه والده، إلا أنه حزن كثيرا عليه ويشعر بالقلق، ثم تشتعل الأحداث عندما تقرر زوجة والده سوزان بحرق غرفة والدة غيمار المتوفية وجميع اشيائها بعدما سمعت زوجها يتلفظ باسمها في الغيبوبة حيث تصاب بالغيرة الشديدة لأنها كانت سوزان تعترف بـحبها لـ غانم.

وعندما يعلم غيمار بما حدث لغرفة والدته يعود المنزل ويثور غضبا على سوزان ويهددها بالقتل.

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