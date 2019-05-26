خلال زيارتها للجزائر.. نميرة نجم تبحث عددًا من القضايا القانونية مع مدير الافريبول بالجزائر.. صور

التقت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أثناء زيارتها للجزائر العاصمة على مدار يومين لاري غانا مدير المركز الأفريقي للدراسات وبحوث مكافحة الإرهاب والممثل الشخصي لرئيس المفوضية حول موضوع الإرهاب .





تم اللقاء بناء على طلب المركز في الجزائر العاصمة، حيث تناول اللقاء عددا من القضايا الخاصة بعمل المركز من أجل تأديته لمهامه كما حددها مؤتمر قمة رؤساء الاتحاد، والوقوف على متطلبات المركز القانونية العالقة مع المفوضية بأديس أبابا، والمسائل الخاصة بالمقر فى الجزائر .





وأجري السفير رشيد بلدان أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية لقاء ترحيبيا بالمستشار القانوني للاتحاد أعرب فيه عن سعادته بالانتهاء من التفاوض على اتفاق مقر لجنة الطاقة الافريقية بالجزائر العالق منذ سنوات .





وعقدت نجم لقاء مع السفير سفيان ميمونى مدير عام دائرة افريقيا في وزارة الخارجية الجزائرية للتشاور حول الموضوعات الخاصة بمقار لجنة الطاقة التابعة للاتحاد الأفريقي التى تستضيفها الجزائر.





وقامت السفيرة نميرة نجم والوفد المرافق لها بزيارة الى مقر الافريبول بالعاصمة الجزائرية حيث استقبلهم مدير عمليات المنظمة حيث تناول اللقاء التعرف على بعض المشكلات القانونية التى تتطلب تدخلا من مكتب المستشار القانونى للاتحاد الافريقي سواء مع الإدارات داخل الاتحاد او مع دولة المقر (الجزائر) لتيسير عمل المنظمة بالشكل الذى يحقق الهدف من انشائها.





جدير بالذكر ان الافريبول هو منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية، وهي منظمة تهدف إلى اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية مصالح الشرطة الإفريقية، وتتمثل مهمتها فى دعم التعاون الشرطى بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق فيما بينها بخصوص الجريمة الدولية والارهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة، في أفريقيا، حيث تتشكل الجمعية العامة من رؤساء الشرطة لدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى وهى الهيئة الفنية والتقنية العليا للأفريبول، المكلفة بإدارة شؤون الشرطة فى أفريقيا على المستوى الاستراتيجى والعملياتى والتكتيكى.



