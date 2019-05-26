مقتطفات من مقالات الصحف.. الأهرام تتناول رؤية مصر لتنمية أفريقيا.. ووجدي زين يكتب عن نهائي الكونفدرالية

رأى الأهرام: رؤية مصر لتنمية إفريقيا

عماد الدين أديب: صورة عن قرب: كيف تفهم بنيامين نتنياهو؟

جلال عارف:‎ انتخابات أوروبا .. ودموع السيدة "ماي"

وجدى زين الدين: مصر.. والزمالك.. والكونفيدرالية





مقالات الصحف الصادرة اليوم:استعرضت مقالات الصحف اليوم العديد من القضايا اهمها رؤية مصر لتنمية أفريقيا وبطولة الكونفدرالية.الأهرامأكد مقال "الأهرام" أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الافريقى، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، أمس، لم تكن مجرد تحية تقدير لجهود الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية منذ 56 عاما، مؤكدا انها رؤيته شاملة للنهوض بالقارة السمراء فى جميع المجالات، وصناعة "المستقبل الأفضل" لأبنائها، و درس حضارى جديد، يقدمه زعيم مصر وقائدها، ورئيس الاتحاد الإفريقى إلى "كل الدنيا" محملا بحضارة "أم الدنيا" وريادتها، ومكانتها، وحرصها الدائم على تقديم كل الدعم والعون للنهوض بدول القارة السمراء.الأخبارجلال عارف:‎ انتخابات أوروبا .. ودموع السيدة "ماي" !تحدث الكاتب فى جلال عارف ، عن مصير الاتحاد الأوروبي، الذى سيحدد عبر انتخابات برلمانية قد تكون هي الأخطر في تاريخ هذا الكيان الذي يمر بفترة صعبة ويواجه احتمال التفكك والانهيار ، ويأتى ضمن مناخ الانتخابات هذا المشهد الذي ختمت به رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" حياتها السياسية، وهي تقف لتعلن بعيون تغالب الدموع قرارها بالاستقالة واعترافها بالفشل في تحقيق المهمة الأساسية التي جاءت للرئاسة من أجلها، وهي إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي يطلق عليها "البريكست" .الوفدوجدى زين الدين: مصر.. والزمالك.. والكونفيدراليةوتطرق وجدي زين فى مقاله إلى مباراة الزمالك المرتقبة فى مواجهة "نهضة بركان" المغربى، اليوم فى العاشرة مساء، بإياب نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى ان اللافت للأنظار أن المصريين جميعا بكل انتماءاتهم الكروية المختلفة اصطفوا حول وخلف نادى الزمالك، واختفت نعرة الفرقة بين المنتسبين لكل نادٍ، واتفق الجميع على ضرورة أن يتوج الزمالك بالكونفدرالية، متابعًا: "وقوف المصريين خلف نادى الزمالك، يؤكد أن الشعب واعٍ، وأصيل، وتجمع أفراده المواقف والشدائد".الوطنوتحدث الكاتب فى عماد الدين أديب عن تحليل شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حسبما عرفها منذ 20 عامًا على لسان محررة الشئون الإسرائيلية فى صحيفة "النيويورك تايمز"، قالت: "إذا كانت هناك مسابقة أوسكار عالمية للكذب السياسى، فإن بيبى نتنياهو سوف يفوز بها دون منافس ودون جدال .. ما دام هناك رجل اسمه بيبى نتنياهو على رأس الحكم ويقود حزب الليكود، فلن يكون هناك أدنى أمل للسلام".