لأداء مناسك العمرة.. 16 رحلة جوية لنقل أكثر من 4 آلاف معتمر إلى الأراضي المقدسة

تسير شركة مصر للطيران، اليوم، الأحد، 16 رحلة جوية من مطار القاهرة، لسفر 4 آلاف و160 معتمرا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تسير الشركة 16 رحلة جوية تقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بالمطار، بحيث تقلع 8 رحلات جوية الى مطار جدة الدولي و8 رحلات إلى المدينة المنورة، لسفر 4 آلاف و160 معتمرا، وذلك ضمن خط الشركة لسفر المعتمرين.



يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقي الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.



وأعلنت شركة مصر للطيران، عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.