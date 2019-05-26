يعتبر الفول هو طبق السحور الرئيسي في شهر رمضان، والبعض يلجأ لشرائه جاهز يوميًا، والبعض الآخر يفضلون إعداده في البيت، عن طريق تدميس الفول بخطوات سهلة وبسيطة.



مدة التحضير: ساعتان لتدميس الفول - 10 دقائق لإعداد طبق الفول المدمس



مكونات الفول المدمس:

كيلو فول

لتر ماء

حفنة أرز

حفنة عدس



طريقة عمل الفول المدمس:

قومي بغسل الفول وانقعيه ساعتين في ماء دافئ، ثم ضعيه في إناء وضيفي له لتر ماء واتركيه يغلي على نار هادئة، وبعد أن يصل إلى مرحلة الغليان، ضيفي له حفنة الأرز وحفنة العدس الأصفر، وقلبيه ثم اتركيه لمدة دقائق أخرى على النار حتى ينضج.



طريقة عمل الفول بعد التدميس:

بعد أن يغلي الفول وينضج، اطفئ النار واتركيه حتى يهدأ، ثم ضعي كمية منه في طبق عميق، وضيفي له قطرات الزيت، ملح، فلفل أسود، كمون، نصف ليمونة، وقلبيه برفق دون هرس حبات الفول.



سر إضافة الأرز والعدس للفول المدمس:

البعض يغفل إضافة حفنة من الأرز والعدس الأصفر للفول المدمس أثناء الغليان على النار، إلا أن الأرز والعدس يكسبان الفول لون فاتح حتى لا يصبح لونه غامًا مثل الذي يباع جاهزًا بالمحلات، كما أن الأرز يجعل ماء الفول دسم وثقيل.



طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم والثوم:

ضيفي كمية من الفول بعد تدميسه إلى مقلاة وضعيها على النار وضيفي الزيت، مع شرائح الطماطم المقطعة مكعبات، وضيفي فص ثوم مهروس، مع حفنة من الخضروات كالبقدونس والشبت، مع رشة ملح وفلفل أسود.



فوائد الفول المدمس:

لحم الفقراء.. هكذا يطلق على الفول نظرًا لاحتوائه على كميات عالية من البروتين، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والفسفور، ويعد مفيدًا لصحة القلب، حيث يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الدم، كما أنه مدر جيدًا للبول.