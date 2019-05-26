ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل الفول المدمس

الأحد 26/مايو/2019 - 12:31 م
طريقة عمل الفول المدمس
طريقة عمل الفول المدمس
رشا عوني
يعتبر الفول هو طبق السحور الرئيسي في شهر رمضان، والبعض يلجأ لشرائه جاهز يوميًا، والبعض الآخر يفضلون إعداده في البيت، عن طريق تدميس الفول بخطوات سهلة وبسيطة.

مدة التحضير: ساعتان لتدميس الفول - 10 دقائق لإعداد طبق الفول المدمس

مكونات الفول المدمس:
كيلو فول
لتر ماء
حفنة أرز
حفنة عدس

طريقة عمل الفول المدمس:
قومي بغسل الفول وانقعيه ساعتين في ماء دافئ، ثم ضعيه في إناء وضيفي له لتر ماء واتركيه يغلي على نار هادئة، وبعد أن يصل إلى مرحلة الغليان، ضيفي له حفنة الأرز وحفنة العدس الأصفر، وقلبيه ثم اتركيه لمدة دقائق أخرى على النار حتى ينضج.

طريقة عمل الفول بعد التدميس:
بعد أن يغلي الفول وينضج، اطفئ النار واتركيه حتى يهدأ، ثم ضعي كمية منه في طبق عميق، وضيفي له قطرات الزيت، ملح، فلفل أسود، كمون، نصف ليمونة، وقلبيه برفق دون هرس حبات الفول.

سر إضافة الأرز والعدس للفول المدمس:
البعض يغفل إضافة حفنة من الأرز والعدس الأصفر للفول المدمس أثناء الغليان على النار، إلا أن الأرز والعدس يكسبان الفول لون فاتح حتى لا يصبح لونه غامًا مثل الذي يباع جاهزًا بالمحلات، كما أن الأرز يجعل ماء الفول دسم وثقيل.

طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم والثوم:
ضيفي كمية من الفول بعد تدميسه إلى مقلاة وضعيها على النار وضيفي الزيت، مع شرائح الطماطم المقطعة مكعبات، وضيفي فص ثوم مهروس، مع حفنة من الخضروات كالبقدونس والشبت، مع رشة ملح وفلفل أسود.

فوائد الفول المدمس:
لحم الفقراء.. هكذا يطلق على الفول نظرًا لاحتوائه على كميات عالية من البروتين، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والفسفور، ويعد مفيدًا لصحة القلب، حيث يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الدم، كما أنه مدر جيدًا للبول.
طريقة عمل الفول المدمس
طريقة عمل الفول المدمس
طريقة عمل الفول المدمس
طريقة عمل الفول المدمس

ترشيحاتنا

بالبيض والحجارة.. تلاميذ ابتدائية يعتدون على مراقبتهم في الشارع.. فيديو

تعرف على الأطعمة المفضل تناولها بين الإفطار والسحور .. فيديو

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الرياضة ليلا.. الزمالك في مهمة خطف الكونفدرالية.. انتهاء موسم دونجا.. والاتحاد يؤيد الأهلي

الدولار بـ 17.08 .. أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 26-5-2019 .. فيديو تفصيلي

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان مقدم كريزي تاكسي في ضيافة صدى البلد.. صور

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين