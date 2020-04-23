طريقة عمل الفول المدمس .. 3 وصفات مختلفة

الفول من الأطباق الرئيسية التي تتواجد على مائدة الطعام في وجبة السحور، وتعد طريقة عمل الفول المدمس في المنزل من أسهل الطرق التي تتبعها السيدات تجنبا لشرائه من المطاعم، ومن خلال التقرير التالي نقدم لكِ أكثر من طريقة لعمل الفول المدمس في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة.
الفول المدمس:
يعد الفول المدمس من أشهى الأطباق التي يحرص المصريون على وضعها على المائدة في وجبة السحور، وتحضيره يعتبر من أسهل الخطوات.
مقادير الفول المدم :
كيلو فول منقوع ومصفى.
كوب فول مدشوش.
كوب عدس أصفر.
ماء.
طماطم.
جزر.
ملعقة صغيرة كركم.
طريقة تحضير تدميس الفول:
- يوضع فى الدماسة الفول المنقوع والعدس والفول المدشوش والطماطم والكركم والماء.
- يصل كل الخليط إلى نصف الدماسة.
- يضاف ملء الدماسة إلا قليلًا ماء.
- يغلق على الفول بشكل جيد.
- تظل على النار لتغلي ثم تخفض الحرارة وتترك لمدة 6 ساعات.
طريقة عمل الفول المدمس للشيف نجلاء الشرشابي:
مكونات الفول المدمس:
- نصف كيلو فول.
- نصف كيلو عدس أصفر.
- ماء.
- ملعقة كركم.
- بصلة مكعبات.
- زيت.
- جزر.
- ملح.
- كمون.
- فلفل أسود.
- ليمون.
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طريقة عمل الفول المدمس:
- قومي بنقع الفول قبل التحضير بيوم.
- احضري وعاء متوسط الحجم به ماء على النار.
- اضيفي الفول مع عصير الليمون والعدس والكركم على النار حتى الغليان.
- قومي بالتقليب ثم اضيفي الزيت والملح والفلفل حتى يطهو.
- قدمي الفول في طبق مع الطماطم الطازجة.
طريقة عمل الفول المدمس للشيف ماجي حبيب:
مكونات الفول المدمس:
- فول في الماء.
- بصل.
- ليمون.
- جزر.
- صلصلة.
- كوسة.
- كاري.
- لبن جوز هند.
- فلفل رومي.
طريقة عمل الفول المدمس:
- شوحي الكاري على نار هادئة.
- ضعي البصل المفروم على الكاري وقومي بالتقليب.
- اضيفي لبن جوز الهند.
- ضعي الفول المدمس.
- قطعي الكثير من الخضراوات في طبق مثل الفلفل والطماطم والجزر مع الكوسة وقدميه لأسرتك.