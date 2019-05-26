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أخبار العالم

هدية غير تقليدية من السعودية لموظفيها في عيد الفطر

الأحد 26/مايو/2019 - 12:05 م
خبر سار للسعوديين
خبر سار للسعوديين بمناسبة عيد الفطر
دعاء أبوهشيمة
وافقت المملكة العربية السعودية، لأول مرة، على أن تكون إجازة عيد الفطر هذا العام، أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها في 11 رمضان الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، تنص المادة الـ 160 من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف، فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

ووفقا للمادة، فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.

ونقلت الصحيفة السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية في السعودية، سلطان الظاهر، قوله بأن إجازة العيد ستبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال.

وبذلك، يكون يوم الخميس المقبل 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو الجاري هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

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