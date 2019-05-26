وشه وحش.. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب ريال مدريد ويوفنتوس

أثار انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، موجة حزن وقلق علي فريق العاصمة الإسباني حيث كان النجم الأول في صفوف الفريق وحاسم النهائيات والأوقات الصعبة.



ويرصد لكم صدى البلد مدي تأثر ريال مدريد برحيل الدون:



حقق ريال مدريد الموسم الماضي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في وجود كريستيانو رونالدو وسجل الملكي 94 هدفا منها 26 لصالح البرتغالي.



بينما في هذا الموسم الكارثي علي فريق العاصمة الاسبانية، سجل 63 هدفا فقط مع احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني وخروجه بالصفر من جميع البطولات المحلية والعالمية.



علي جانب آخر لم يكن مردود رونالدو جيدا في يوفنتوس الإيطالي حيث سجل الفريق الموسم الحالي 70 هدفا أحرز الدون منها 21 هدفا وصنع 8 أهداف فقط لزملائه.



عكس الموسم الماضي قبل مجيء رونالدو فقد سجل يوفنتوس 77 هدفا.



جدير بالذكر أن رونالدو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا.