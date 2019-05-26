حازم إمام يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الزمالك يقدر ان شاء الله pic.twitter.com/4vUiMP6FYd — Hazem Emam (@14) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وجه حازم إمام، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير الزمالك قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.ونشر إمام صورة لتيشيرت الزمالك الخاص به من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزمالك يقدر إن شاء الله".ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية، أمام الفريق المغربي نهضة بركان في استاد برج العرب، اليوم الأحد.ويحتاج الفارس الأبيض للفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف للا شيء في الدقائق الأخيرة من المباراة.