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أبناء الملكة رانيا يشعلون أنستجرام في عيد الاستقلال

الأحد 26/مايو/2019 - 03:34 م
ابناء الملكة رانيا
ابناء الملكة رانيا
رشا عوني
نشرت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مجموعة جديدة من صورها برفقة زوجها وأبنائها بمناسبة عيد الاستقلال الـ 73 الذي تحتفل به الأردن.

وظهر في الصور أبناء الملكة رانيا الثلاثة، ولفتوا أنظار محبي ومتابعي الملكة رانيا على أنستجرام، خاصة وأن أبنائها الثلاثة يتمتعون بجمال ورثوه من والديهما.

وظهر في الصورة الأمير الحسين ولي العهد، وهو يرتدي بدلة، ووشاح على رأسه، وظهر في لقطة أخرى وهو ينسق الوشاح لشقيقه الأصغر الأمير هاشم.

كما ظهرت برفقتهما الأميرة إيمان التي خطفت قلوب المتابعين بجمالها وبساطتها خاصة في اختيارها لفستانها البسيط، فهي تحمل شبه كبير من والدتها الملكة رانيا.
أبناء الملكة رانيا يشعلون أنستجرام في عيد الاستقلال
أبناء الملكة رانيا يشعلون أنستجرام في عيد الاستقلال
أبناء الملكة رانيا يشعلون أنستجرام في عيد الاستقلال
أبناء الملكة رانيا يشعلون أنستجرام في عيد الاستقلال
أبناء الملكة رانيا يشعلون أنستجرام في عيد الاستقلال

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