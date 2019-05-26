ضمن مبادرة حياة كريمة.. مساعدات 1.2 مليون جنيه لـ قرية سلامون بالغربية

شهد اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، انطلاق أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية سلامون مركز بسيون، والتى تعد سادس قرية نفذت بها المبادرة بعد قرى طنبارة وميت الليث ودقرن وكوم على وميت حبيب.



جاء ذلك ضمن تسع قرى أكثر احتياجا تم اختيارها كمرحلة أولى على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على أهالى القرية، إضافة إلى وضع حجر أساس وحدة إطفاء سلامون، وكذا المشاركة فى إنشاء محطة رفع صحى خاصة بالقرية والقرى المجاورة، وبذلك تتجاوز تكلفة المبادرة مليونا و200 ألف جنيه.



ويستفيد من تنفيذ المبادرة بالقرية ما يزيد على 536 أسرة، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة الحاج راشد النجار الخيرية بسلامون المشهرة برقم 2105 لسنة 2018.



وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة محافظ الغربية التى أكد خلالها ترحيبه بمشاركة جميع الطوائف والمؤسسات والجمعيات الأهلية في تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى ترحيبه الشديد بجميع الجهود التى تتضافر مع جهود الدولة بما يأتى فى الصالح العام للمواطنين.



وأكد حرصه الشديد للنهوض بجميع قرى وعزب المحافظة من خلال نقل جميع الخدمات إليهم على غرار الخدمات التى توجد بالمدن لتوفير حياة كريمة لجميع مواطنى المحافظة.



خلال الحفل، قام محافظ الغربية بتسليم كرسى متحرك كهربائى الذى وجه مديرية التضامن الاجتماعى بتدبيره لفتاة من ذوى القدرات الخاصة تقدمت بطلب خلال لقاء المواطنين بالديوان العام يوم 15/5/2019.



كما قام بتوزيع مساعدات نقدية على 120 أسرة بقيمة 1000 جنيه للأسرة الواحدة و5 مساعدات لإنشاء أسقف خرسانية وخشبية بقيمة 20 ألف جنيه للسقف و11 مساعدة زواج بقيمة 5 آلاف جنيه للعروسة، كما قام بتوزيع سلع غذائية على 400 أسرة.



وعقب الاحتفالية وضع محافظ الغربية حجر أساس مبنى الحماية المدنية بقرية سلامون على مساحة 210م، والذى تقدر تكلفة إنشائه 450 ألف جنية بالجهود الذاتية.



وخلال لقاء محافظ الغربية بمواطنى القرية للوقوف على مشاكلهم الفعلية، وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين من ذوى القدارت الخاصة، كما وجه وكيل وزراة التضامن أيضًا ببحث ملفات عدد من المواطنين الذين شكوا من عدم صرف معاش تكافل وكرامة لهم.