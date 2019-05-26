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رياضة

شاهد.. تجربة عملية على الـ VAR في ملعب برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 04:43 م
المسئولون عن تقنية
المسئولون عن تقنية الفيديو الـ var
محمد رشاد
أقام المسئولون عن تقنية الفيديو الـ var لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونهضة بركان المغربي، بتجربة فعلية للتقنية داخل الاستاد بإقامة مباراة تجريبية سريعة بين فريقين قبل اللقاء المقرر إقامته فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويُدير مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، اليوم، الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه، فهم زكالى زويس من جنوب أفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسى صادق السالمي أما حكم الـ VAR فسيكون الزامبى جيناوى سكاوزي ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.
شاهد.. تجربة عملية على الـ VAR في ملعب برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية
شاهد.. تجربة عملية على الـ VAR في ملعب برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية
شاهد.. تجربة عملية على الـ VAR في ملعب برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية
شاهد.. تجربة عملية على الـ VAR في ملعب برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية

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