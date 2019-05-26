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حوادث

مافيا البطاريات.. أمن الجيزة يضبط أخطر عصابات سرقة السيارات

الأحد 26/مايو/2019 - 05:07 م
سرقة السيارات
سرقة السيارات
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على غطاء محرك السيارة "الكبوت".

وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط واحضار المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب ٨ حوادث سرقات بطاريات سيارات بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما صاحبى مخزن خردة مقيمان بدائرة قسمى شرطة "العمرانية- الطالبية" تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما والمسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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