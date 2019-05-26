مافيا البطاريات.. أمن الجيزة يضبط أخطر عصابات سرقة السيارات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على غطاء محرك السيارة "الكبوت".





وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط واحضار المتهمين.



