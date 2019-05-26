ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال الرصف وصيانة الطرق والأرصفة

الأحد 26/مايو/2019 - 05:59 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف الطرق وصيانة الأرصفة التى يجري تنفيذها بعددٍ من شوارع وأحياء مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

قام محافظ الفيوم بتفقد أعمال استكمال رصف شارع مصطفى باشا ضمن خطة الرصف التى يجرى حاليًا تنفيذها بشوارع مصطفى باشا، والملك الناصر، وجمال عبد الناصر، وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف لضمان تنفيذها فى المواعيد المقررة طبقًا للإشتراطات الهندسية المطلوبة، مشددًا على رفع جميع إشغالات وتعديات المحال التجارية على الطرق والأرصفة.

كما قام محافظ الفيوم بتفقد أعمال صيانة كورنيش بحر سنورس المتفرع من شارع أحمد شوقى، ووجه بمراعاة الشكل الجمالى فى تنفيذ الأعمال، كما قام المحافظ بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، حيث يتم توسعة الكوبرى ليصبح عرضه 30 مترًا بدلًا من 15 متر، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية، وكذلك تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالكوبري من شارعي الجمهورية والحرية.
محافظ الفيوم يتابع أعمال الرصف وصيانة الطرق والأرصفة
محافظ الفيوم يتابع أعمال الرصف وصيانة الطرق والأرصفة

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق أصالة على دور دينا الشربيني في زي الشمس

لن اكتفى بإيقافه مدى الحياة.. رئيس الوداد المغربى يفتح النار على جهاد جريشة

ثامن مغامر يموت.. وفاة متسلق بريطاني على جبل إيفرست

تعرضت للتحرش والست المصرية كيادة.. ياسمين الخطيب ملكة التصريحات الصادمة

مدرب المنتخب السابق يشيد بجمهور الزمالك ويوجه لهم نصيحة

بسبب تجريم تعدد الزوجات.. النائب محمد فؤاد يرفض مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما