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أخبار العالم

الدفاع الجوي السعودي يحبط محاولة لتفجير مطار الملك عبد الله

الأحد 26/مايو/2019 - 06:05 م
الطائرة الحوثية
الطائرة الحوثية
أحمد سيف الدين
أحبطت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم، الأحد، محاولة من جماعة الحوثي المدعومة من إيران، لاستهداف مطار الملك عبد الله في منطقة جازان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد تمكنت القوات الجوية السعودية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان.

وأفاد البيان الذي نشرته قوات الدفاع الجوي، بأن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبد الله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميًا دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد أيضًا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظًا".

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