نهائي الكونفدرالية.. هيثم فاورق ينشر صور عائلته من استاد برج العرب.. شاهد

حرص هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" على مؤازرة الفارس الابيض أمام منافسه نهضة بركان المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ونشر هيثم مجموعة صور لاقاربة عبر "تويتر" معلقا فوقها: ابني الغالي شادي واخي العزيز وخال اولادي محمد الطويل في ستاد برج العرب قبل انطلاق المباراة بساعات.بالتوفيق الزمالك اليوم.



يذكر أن الزمالك خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 0-1 في الأراضي المغربية، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.