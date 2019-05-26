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حوادث

اللص قفز من على السور.. ضبط المتهم بسرقة فيلا والدة مهندسة العمرانية

الأحد 26/مايو/2019 - 06:23 م
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من داخل فيلا بالعمرانية.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من مهندسة معمارية بأنها أثناء تواجدها بفيلا والدتها اكتشفت سرقة مبلغ مالى وهاتفها المحمول من داخل حقيبتها.

وشكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث كشفت جهوده أن مرتكب الحادث عامل بجراج بمنطقة الهرم، وأصل إقامته فى سوهاج، وسبق اتهامه فى 16 قضية "سرقة مسكن، سلاح بدون ترخيص، ضرب، سرقة متنوعة"، ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنة فى قضية سرقة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ودخول الفيلا بأسلوب التسلق، وأرشد عن الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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