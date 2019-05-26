نجم الأهلي الهارب يتعاقد مع النجم الساحلي 4 مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي عن التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الصيف القادم.



وقال النجم الساحلي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" اليوم الأحد: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم."



وهرب سليماني كوليبالي من النادي الأهلي في 2017 بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه، عقب ادعائه التعرض للاضطهاد من جانب المدير الفني آنذاك حسام البدري.



وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية على كوليبالي بقيمة مليون و 436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه، لكنه لم يدفعها حتى الآن.