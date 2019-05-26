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ديني

دعاء ليلة القدر .. الإفتاء توضح حكم زيادة كلمة كريم عليه

الأحد 26/مايو/2019 - 08:29 م
دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر
محمد صبري عبد الرحيم
ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة القدر الوارد في حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- وهو "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني"، ويتساءل البعض عن حكم زيادة كلمة «كريم» على هذا الدعاء.

وأكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز زيادة كلمة «كريم» في دعاء ليلة القدر «اللهم إنك عفو -كريم- تحب العفو فاعفُ عني».

وقال «ممدوح» في تصريح له، إن كلمة «كريم» لم ترد في الحديث الذي روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟"، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، مؤكدًا أن كلمة كريم ثناء على الله وزيادتها على هذا الدعاء جائز شرعا.

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