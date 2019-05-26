علامة استفهام الحلقة 21 .. هروب محمد رجب من المصحة بمساعدة هيثم أحمد زكي

شهدت مسلسل "علامة استفهام" الحلقة 21 تطور جديد فى الأحداث وهرب نوح "محمد رجب" من المصحة النفسية بصحبة الدكتور سامح "هيثم أحمد زكى"؛ لمعرفة قاتل شقيقه والانتقام له.



بينما قرر الضابط المحقق فى جريمة القتل الى فؤاد "محمود البزاوى" ليخبره بالتفاصيل ويكشف القتال الحقيقى وهو الدكتور سامح الذى هرب نوح من المصحة.



مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة cbc، ON E ،Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.