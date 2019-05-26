وفد أزهري لتقديم العزاء في الطالبة ياسمين شفيق شهيدة العلم

أوفدت كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، وفدا رفيع المستوى برئاسة الدكتورة نهلة متولي عميدة الكلية، لتقديم واجب العزاء في وفاة الطالبة ياسمين شفيق والتى وافتها المنية صباح اليوم.



من جانبها تقدمت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بواجب العزاء في شهيدة العلم ياسمين شفيق مصطفى، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، والتي لبت نداء ربها صباح اليوم بمسكنها الخاص، نسأل الله تعالى في أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها، وزميلاتها الصبر والسلوان.



يذكر أن الطالبة توفيت في مسكنها اليوم وهى تذاكر بعد أزمة مفاجئة فارقت على إثرها الحياة، وسادت حالة من الحزن بين زميلات الطالبة في الكلية، بعد سماعهن الخبر.