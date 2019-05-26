مصور يحارب عمالة الأطفال بطريقته الخاصة

قرر المصور الفوتوغرافي محمد عاطف محاربة عمالة الأطفال على طريقته الخاصة، من خلال عمل سيشن تصوير يوضح خطورة ما يقابل الاطفال الذين يخرجون للعمل في سن صغيرة وما يتعرضون له من مخاطر الاغتصاب والاختطاف والسرقة والقتل وضرب وإهانة.



ويشير عاطف إلى أنه هناك مهن كثيرة لكن نظرا لأننا في رمضان فكان النزول صعب لذلك اختارت التصوير في مكان واحد فقط وهو شارع المعز حيث توجد العديد من الورش والتكاتك والافران، وتضمن السيشن الذي مثله سبعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٥ و٨ سنوات، سائق توكتوك وبائعة خضار وبائعة مشروبات مثلجة وماسحة أحذية وحداد وعاملة ونظافة وبائع الخبز.



وأوضح أن السيشن تضمن صورتان غير تمثيليتان وطبيعيتان وهما الطفلة التي تبيع بلالين والطفل الذي يبدو على ملابسه آثار الحدادة واستغرق التصوير ساعتين على مدار يومين وقام أصحاب الورش بالتعاون معنا بشكل كبير وكنت انتظر التقاط تعابير وجه معينة من الأطفال لتكون معبرة عن هذه المشكلة كما تم اختيار الملابس بعناية فائقة.



يشار إلى أن نسبة عمالة الأطفال فى تزايد مستمر، ووصلت إلى 3 ملايين طفل فى 2015 وكانت 1٫4 مليون طفل عام 2014، وفقا لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رغم توقيع مصر على اتفاقية العمل الدولية رقم 182، من قانون حقوق الطفل بشأن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال بجميع أشكالها.