الديهي يكشف عن أخطر مقولة للإرهابي عبدالله عزام .. فيديو

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أخطر مقولة للإرهابي عبدالله عزام.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن عبدالله عزام كان يقول أن المسلمين يجب أن يكونوا إرهابيين، والمعتدلون ليسوا من المسلمين.



وعقب "الديهي"، على هذه المقولة، قائلا: "محدش يصدق أن إنسان حصل على دكتوراه في الفقة والشريعة الإسلامية يقول أن الاسلام دين إرهاب وأن المسلمين يجب أن يكونوا إرهابيين".



وأوضح "الديهي"، أن والدة أسامة بن لادن أكدت في أكثر من لقاء تلفزيوني أن عبدالله عزام هو من غسل مخ نجلها وحوله لإرهابيا.

