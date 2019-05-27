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ديني

حكم إيداع الأموال في البنك والعيش من ريعها

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:42 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول "هل يجوز إيداع الأموال في البنك والعيش من ريعها".

أجاب أمين الفتوى عبر فيديو على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك الكثير من الأسئلة ترد حول حكم وضع المال في البنوك، أو في حساب التوفير وأخذ العائد، وهل جائز أم غير جائز، موضحًا أنه تمت الإجابة على هذه الأسئلة في أكثر من مرة.

وأضاف: هذا الأمر جائز، ويجوز وضع الأموال في البنوك وأخذ العائد، ولا يوجد وزر علينا إن شاء الله تعالى.

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