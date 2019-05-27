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منوعات

استخدام الشاحن في هذه الأماكن يعرض حياتك للخطر

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:48 ص
صدى البلد
نهى حمدي
ستحتاج للتفكير مرتين قبل أن تقرر استخدام "الباور بانك" المنتشر داخل المطارات المختلفة لشحن هاتفك المحمول، لما يسببه من مخاطرة على حياتك الشخصية.

فقد حذر عدد من خبراء الأمن من استخدام وحدات شحن الهواتف العامة والموجودة بالمطارات وغيرها، حيث تعرض حياة الأشخاص للخطر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار خبراء الأمن إلى أن "الهاكرز" قراصنة الإنترنت يستغلون تلك الوحدات لتثبيت البرامج الضارة على هاتفك أو الحصول على بياناتك.

ويمكن للمتسللين سرقة مجموعة واسعة من البيانات ، بما في ذلك النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والصور وجهات الاتصال الخاصة بك، من بين أشياء أخرى.

وقال كاليب بارلو ، نائب رئيس X-Force Threat Intelligence في آي بي سيكيوريتي، "إن الوصول إلى منفذ USB عام يشبه إلى حد بعيد العثور على فرشاة أسنان على جانب الطريق وقرر التمسك بها في فمك."

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