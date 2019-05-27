ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بطولات الزمالك .. فيفا يهنئ بطل الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:02 ص
تتويج الزمالك بكأس
تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية
ريهام بكير
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية، والتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وفي تغريدة للاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" كتب : "نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات".

موضوعات متعلقة

محسن صالح يهنئ الزمالك بالتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

نهائي الكونفدرالية.. شوبير يقدم لـ الزمالك روشتة الفوز على نهضة بركان

إياب نهائي الكونفيدرالية.. جلسات بين قدامى ولاعبي الزمالك قبل لقاء نهضة بركان

نجوم الفن يهنئون نادى الزمالك بكأس بطولة الكونفدرالية

ترشيحاتنا

أزهري يوضح الفرق بين الاستغفار والتوبة .. فيديو

طارق حامد.. مسمار وسط الزمالك يغير 3 شورتات بـ نهائي الكونفدرالية

الإفتاء توصي بمراعاة 7 حرمات عند تلاوة القرآن في ليالي رمضان

رد فعل ساخر من محمد هنيدي بعد فوز الزمالك بـ الكونفدرالية

أول تعليق من الأهلي على انضمام لاعبه الهارب إلى النجم الساحلي

لاعب الزمالك يفجر مفاجأة حول رحيل جروس .. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار