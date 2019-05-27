بطولات الزمالك .. فيفا يهنئ بطل الكونفدرالية

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية، والتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.



وفي تغريدة للاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" كتب : "نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات".