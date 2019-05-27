ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طارق حامد .. الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم إصابة اللاعب

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:52 ص
طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك
ريهام بكير
حرص الجهاز الطبي لفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على الاطمئنان بعد نهاية مباراة الكونفدرالية الافريقية على اللاعب طارق حامد ، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة، أمام نهضة بركان المغربي

واطمئن الجهاز الطبي علي حاله طارق حامد ، وان الجرح اسفل ظهره لم يكن غائرا بعد تكرار النزيف .

الجدير بالذكر ان الفريق الابيض حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل لاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

موضوعات متعلقة

20 مليون جنيه جائزة الزمالك بعد التتويج بـ الكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

صحيفة بريطانية: بيع نادي نيوكاسل الإنجليزي إلى ملياردير عربي

جروس بالتخصص.. الداهية السويسري يواصل مسيرته الخرافية في النهائيات

بعد فوز الزمالك بالكونفيدرالية إعلامي يتحداه في الدوري

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

بطولات الزمالك .. فيفا يهنئ بطل الكونفدرالية

مباشر .. الزمالك 1 / 0 نهضة بركان .. محمود علاء يتقدم بضربة جزاء .. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. الليثي يشعل خيمة "ليالي الخديوي" بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة

بسيطة وأنيقة.. إطلالات الملكة رانيا في أعياد الاستقلال لثلاث سنوات متتالية .. صور

بإطلالة رمضانية.. ريم البارودي بالكويت تخطف الأنظار