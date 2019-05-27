طارق حامد .. الجهاز الطبي للزمالك يكشف حجم إصابة اللاعب

حرص الجهاز الطبي لفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على الاطمئنان بعد نهاية مباراة الكونفدرالية الافريقية على اللاعب طارق حامد ، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة، أمام نهضة بركان المغربي



واطمئن الجهاز الطبي علي حاله طارق حامد ، وان الجرح اسفل ظهره لم يكن غائرا بعد تكرار النزيف .



الجدير بالذكر ان الفريق الابيض حقق الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل لاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.