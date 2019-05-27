فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

بعد مرور 22 يوما من شهر رمضان الكريم، خطفت الأنظار بعض النجمات بعد ظهورهن بالفستان الأبيض اللاتى ظهرن بها فى مسلسلات رمضان 2019، وقد تنوعت التصميمات من نجمة لأخرى، فنجحت بعضهن فى اختيار التصميم المناسب لقوامها، إلا أن البعض الآخر لم يوافقهن الحظ في اختيار الفستان و التصميم المناسب.





ومن أبرز النجمات اللواتي ارتدين فساتين الزفاف خلال مسلسلات رمضان 2019، الفنانة اللبنانية نادين نجيم أطلت بفستان أبيض فى مسلسل خمسة ونص وتميز التصميم بفخامته وبدت كالأميرات وحمل التصميم توقيع المصمم العالمى زهير مراد، ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور، كما ظهرت ياسمين صبرى فى أحداث مسلسل حكايتى بفستان أبيض جمع بين البساطة و الأناقة.





كما ظهرت الفنانة هنا شيحة فى حلقات مسلسل "بدل الحدوتة 3" وهي تحتفل بزواجها من أحمد فلوكس أيضا ويقدمان شخصيتي "تيكو" و"ريكو"، بفستان زفاف أبيض من أنامل المصمم المصري هاني البحيري، ويتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل، وتزينت هنا شيحة بمجموعة من المجوهرات الفخمة من IRAM Jewelry، كما أنها اعتمدت على تسريحة شعر جديدة، ولكن لم تنل إطلالة هنا شيحة إعجاب البعض، وقد سخر أحد متابعيها على إنستجرام من إطلالتها قائلا "ده فستان ولا ستارة".



