عيار21 بـ 601 جنيها.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 27 -5- 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 مايو 2019، على أسعار إغلاق أمس، الأحد، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 601 جنيه.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 515 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 401 جنيه للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 687 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4808 جنيهات والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.



وتتغير أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية، وعملية العرض والطلب.

