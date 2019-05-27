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اقتصاد

عيار21 بـ 601 جنيها.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 27 -5- 2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:51 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزي
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 مايو 2019، على أسعار إغلاق أمس، الأحد، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا 601 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 515 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 401 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 687 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4808 جنيهات والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.

وتتغير أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية، وعملية العرض والطلب.

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