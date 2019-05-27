مالوش شهادة ميلاد.. مأساة طفل شرم الشيخ.. أمه فطسته فى الميه علشان ابوه ما يكتبهوش باسم مراته التانية

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة قيام ام بقتل طفلها بمدينة شرم الشيخ باغراقه فى المياه عن مفاجأة جديدة حيث تبين ان الطفل لا يوجد له شهادة ميلاد لمدة 3 سنوات وان الخلافات بين الزوجين دفعت الام الى ارتكاب الجريمة بعد تهديد زوجها المستمر لها باخذ الطفل واستخراج شهادة ميلاد له باسم زوجته الثانية.



وقالت المتهمة دينا عاشور قاتلة طفلها فى نهار رمضان بـ شرم الشيخ أنها كانت مخنوقة و زهقت من حياتها وتهديدات زوجها المستمرة لها باخذ ابنهما القتيل منها وتسجيله باسم زوجته الثانية.



وتابعت المتهمة انها كانت تعمل فى ناد صحى بمدينة شرم الشيخ وتركت العمل منذ فترة الا انها قررت التخلص من ابنها الى الابد بالقاء جثته وخنقه فى المياه خاصة انه لا يحمل شهادة ميلاد ولن يشك فيها احد بعد اختفاء ابنها.



وكشفت الام المتهمة فى التحقيقات تفاصيل حياتها إنها تزوجت من أحد الأشخاص منذ فترة وأنجبت منه طفلها المجنى عليه، وبعد مرور فترة بدأت المشاكل تعرف طريقها إليهما حتى وصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود وانفصلا وتزوج بعدها مطلقها من أخرى، وبدأ فى تهديدها بأخذ الطفل منها للعيش معه وزوجته الثانية فرفضت، إلا أنها شعرت بالخوف على ابنها، ما دفعها لارتكاب الواقعة.



وأضافت الأم فى اعترافاتها أنها قامت باصطحاب طفلها القتيل إلى شاطئ الفنار وقامت بخنقه والإلقاء به فى البحر وتخيلت أنها تخلصت منه للأبد فى البحر وقامت بإغراقه وشاهدت بكاءه وصراخه داخل المياه ومحاولة خروجه من المياه حتى غرق وتركته بعدها وتوجهت إلى منزلها حتى فوجئت بقوات الشرطة تلقى القبض عليها.



وكشفت التحقيقات والتحريات ان الام المتهمة سبق اتهامها فى العديد من القضايا تحريض على الفسق والاعتداء على زملائها فى العمل وموظفين عموميين.



وكان احدى المراكب السياحية العابرة شاهدت الجثة وقامت بالتقاطها وابلاغ المقدم محمد سامى، رئيس مباحث شرم الشيخ، بالعثور على جثة طفل لا يتجاوز 3 سنوات أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، وتم إخطار اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض العثور على جثة الطفل.



قاد اللواء مدحت السقا مدير مباحث جنوب سيناء والعميد حاتم الحداد رئيس فرع الامن العام بـ جنوب سيناء ، فريق البحث وخلال 3 ساعات توصلت تحريات المقدم محمد سامى رئيس مباحث شرم الى ان مرتكبت الواقعة الام المتهمة بعد فحص العديد من المشتبه بهم خاصة انه لا يوجد بلاغ باختفاء اى طفل كما ان الجثة لا يوجد بها اى اصابات وتم تحديد المتهمة وتمكن الرائدان محمد بشر ومحمد رأفت والنقيب محمد صبرة معاون المباحث من ضبط المتهمة ومناقشتها وبسؤالها عن ابنها انكرت فى البداية علمها به وقالت انها قامت بتركه لدى احدى صديقاتها وبمناقشتها اعترفت ان الجثة لابنها وانها قتلته والقت بجثته فى المياه.



ووثق فريق البحث الجريمة والتحريات بكاميرات المراقبة فى الطرق المؤدية لمكان وقوع الحادث ولحظة استقلالها السيارة التاكسى ودخولها الشاطئ ومعها ابنها ولحظة خروجها بدونه.



وكشفت الكاميرات أن الأم دينا عاشور حسان وراء ارتكاب الواقعة وتعمل في أحد الأندية الصحية وتبين أن الطفل ليس له شهادة ميلاد.



واعترفت القاتلة في التحقيقات أمام المباحث، بأن هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل، وأنه قام بتهديدها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويقوم بتحرير شهادة ميلاد له، ما دفعها لارتكاب الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد إلى القاتلة، وقررت حبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.



