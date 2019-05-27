مستقبل وطن يعالج 250 حالة في قافلة للعيون بكفر الشيخ.. صور

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية لمرضى العيون تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين عام الحزب بالمحافظة وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي ينظمها الحزب بالمحافظات.



ونجحت القافلة الطبية المتخصصة في توقيع الكشف الطبي على 250 حالة من المواطنين بأحدث الأجهزة الطبية وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانا ولم يتم تحويل أي حالات مرضية.



يأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب لتفعيل المشاركة المجتمعية بجميع محافظات الجمهورية.

