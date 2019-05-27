إحنا معاك يا عيسى.. أحمد السقا يكشف أسرارا جديدة عن ولد الغلابة

أبدى النجم أحمد السقا، سعادته بردود الأفعال حول مسلسله "ولد الغلابة" خاصة تعاطف الجمهور مع شخصية "عيسى".





وقال "السقا"، في حوار لـ"صدى البلد"، إن هناك عوامل كثيرة جذبته للمشاركة في هذا العمل القوي، أبرزها السيناريو المكتوب، حيث شعر أنه مسلسل للجمهور، وقريب منهم، كما أنه تحدٍ له على تقديم الأعمال الصعيدية؛ خاصةً أنها لم تكن المرة الأولى التي يخوض هذه التجربة، ولكن بأسلوب ولهجة مختلفة.





وأضاف أنه قدم فيلم "الجزيرة" من قبل وكانت هذه المرة تحديًا له وليس لشخص آخر، موضحًا "الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتي ولم أتوقع يومًا أن مشاهد من المسلسل تدخل ترند على يوتيوب مثل مشهد حرق "ضاحي" الذي يجسد دوره محمد ممدوح وكذلك مشهد مقتل شقيقتي "قمر" والتي تجسد دورها ريم سامي علي يد كريم عفيفي".





قال النجم أحمد السقا، إن هناك اختلافًا كبيرًا بين شخصيته في الحقيقة وشخصية "عيسي" التي يقدمها ضمن دوره في مسلسل "ولد الغلابة".





أضاف: شخصية "عيسى" تتعرض لضغوطات كثيرة منذ بداية عرض المسلسل لذلك اتجه إلى هذه التصرفات من القتل وتجارة المخدرات.





تابع: على الرغم من هذه التصرفات إلا أن الجمهور تعاطف معي وكانت التعليقات تأتي لي علي السوشيال ميديا، "إحنا معاك يا ولد الغلابة"، "ربنا معاك يا عيسي".





وكشف النجم أحمد السقا، عن أصعب المشاهد في مسلسله "ولد الغلابة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.





وقال: مشهد وفاة والدتي كان مرهقا نفسيا وعصبيا بالنسبة إليّ، فعلاقتي بوالدتي ضمن أحداث المسلسل كانت غريبة جدًا، وكنت قريبًا منها خاصة أنني انفصلت عن زوجتي لأنها قامت بسبها، فالبكاء كان حقيقيًا وليس تمثيلًا خاصةً بعدما وفرت لها تكاليف عملية زراعة الكبد والصعوبات التي واجهتها؛ من أجل جمع الأموال أيضًا الفنانة صفاء الطوخي التي قامت بهذا الدور استمتعت بالتعامل معها؛ خاصة أنها صديقة مقربة أيضًا تم تصوير المسلسل بأكمله، وفي نهاية التصوير قمنا بتصوير هذا المشهد.





وتابع النجم أحمد السقا: أن مسلسل "ولد الغلابة" يناقش قضية مهمة وهي أن الظلم لا يدوم وأن لكل ظالم نهاية.





وأضاف "السقا"، "أن الهدف من المسلسل أن لكل ظلم نهاية، إضافةً إلى القضاء علي المخدرات، وكذلك ضرورة النظر إلى المدرسين ومناقشة قضاياهم ومعرفة المشاكل التي يعانون منها والظروف الصعبة التي تواجه هذه الفئة، مشيرًا إلى أن التعليم في هذه الفترة اختلف عن الفترة التي كنا نعيشها.





وقال النجم أحمد السقا: إنه لم يواجه صعوبات في اللهجة الصعيدية من خلال مسلسل "ولد الغلابة" الذي يعرض، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.





وأشار "السقا"، إلى أنه كان هناك مصححًا للغة "عبد النبي"؛ من أجل التركيز علي كافة التفاصيل أيضًا مخارج الألفاظ، فالمسلسل احتاج إلى مجهود كبير؛ من أجل الشكل الذي خرج به مسلسل "ولد الغلابة"، فاستطاع المصحح أن يزيل اللهجة الصعيدية التي كنت أتحدثها في فيلم الجزيرة؛ لأن هناك اختلافا كبيرا والمشاهد يشعر بذلك كذلك أهل الصعيد يعرفون أن كل منطقة في الصعيد تتحدث بشكل مختلف.





كما قال النجم أحمد السقا، إنه سعيد بمشاركة النجم تامر حسني في أول مشاهد مسلسله "ولد الغلابة".





وأضاف "السقا"، "هذه فكرة المخرج محمد سامي لأن هذا المشهد أساس المسلسل، وكان من الضروري أن يقدمه نجم كبير بحجم الفنان تامر حسني حتي يظل في عقلية المشاهد"، موضحًا "جلست مع المخرج محمد سامي من أجل الوصول إلي شخصية محبوبة ولها تأثير وتم الوصول الي تامر حسني".





مسلسل "ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني من الفقر، ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق لدى "ضاحي"، ومع تصاعد الأحداث، يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين "ضاحي، ليتوه عيسى في دوامات الأزمات وتقلبه الأيام محاولًا استعادة حياته المستقرة من جديد.





والمسلسل من بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.