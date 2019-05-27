تعرف على ضحية رامز فى الشلال الليلة

يحل الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية جديدة على الفنان رامز جلال، في برنامجه الشهير رامز في الشلال المذاعة على قناة Mbc مصر، حيث شهدت الحلقة حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.



وتقوم فكرة برنامج «رامز في الشلال» على ظهور رامز جلال، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.



