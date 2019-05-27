رامز جلال يوجه رسالة للناقد طارق الشناوي.. فيديو

وقع الناقد الفني طارق الشناوي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الـ 22.



ووجه رامز جلال رسالة لـ الناقد الفني طارق الشناوي قائلا « ليك يوم يا ظالم .. وكل قوي فيه اللي اقوى منه .. طارق مفيش حد من الممثلين عجبة.. وانا كان ناقص يشتمنى بامى.. و الوسط الفنى ياما شاف منه قهر .. النهارده هنقضى على أيقونة الشر».



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.

