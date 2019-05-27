العسكري السوداني: هناك دول تدعم خصوم الجيش.. وحكومة مدنية خلال 3 أشهر

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط.



وأكد أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، مشيرا إلى أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".



وأوضح دقلو أن هناك قوى "تهندس" للفتنة في البلاد، وإن "ثمة قوى تسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير".



وأشار إلى أن "هناك دولا وقوى تقف مع خصوم المجلس العسكري الانتقالي"، وتابع "مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أاشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا فيها"، معربا عن استعداد المجلس تكوين حكومة مهمتها الأساسية التحضير لانتخابات في البلاد.



وشدد على أن "يد القانون لن يسلم منها أي فاسد"، وأكد دقلو أن المجلس العسكري "لديه القاعدة الشعبية الأوسع في السودان". وقال "والله لن نسلم البلاد إلا لإياد أمينة".