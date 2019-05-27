ملتزمة بعدد الجماهير.. أول بيان من tazkarti بعد نفاد تذاكر بعض الدرجات فى مباريات أمم أفريقيا

قدمت شركة tazkarti "تذكرتي" الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر المقبل، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة، وإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى حول عدم وجود تذاكر كافية.



ونشرت الشركة بيانا لتوضيح عدد من الأمور لخدمة الجماهير المصرية، الراغبة فى حضور المباريات.



أولا – تلتزم شركة tazkarti "تذكرتي" بالنظام المعلن فى حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكترونى للحصول على بطاقة المشجع الـ FAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات.



ثانيا- تعلن شركة tazkarti "تذكرتي"، أنها ملتزمة التزاما صارما بالسعة المحددة لحضور الجماهير فى كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد، فى أى مباراة.



ثالثا- نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة tazkarti "تذكرتي"، يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهى "أسبقية الحجز".



رابعا، إذ تعلن شركة tazkarti "تذكرتي" عن تمنياتها لجميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التى يودون حضورها وخصوصا مباريات المنتخب الوطنى، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفادها لتأخرهم فى حجزها، وتتمنى لهم التوفيق فى حجز تذاكر المباريات التى مازالت متاحة للجماهير.



وأعربت "تذكرتي" عن تمنياتها بالتوفيق للمنتخب الوطنى فى بطولة أفريقيا، فهى ترجو أن تتفهم الجماهير المصرية الوفية القواعد المعمول بها فى حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب والأكثر عدالة وشفافية، كما أنها الكفيلة بخروج مباريات البطولة على أعلى مستوى من التنظيم الذى يليق بمصر.