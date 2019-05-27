ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يثير التوتر في المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حظر ذلك في فتوى، متهما ما سماه "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي" بالإضرار بالشعب الإيراني ونشر التوتر في المنطقة.



وبين ظريف في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر أن السياسات الأمريكية تضر الشعب الإيراني وتسبب توترا إقليميا، مضيفا: "آية الله علي خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وأصدر فتوى بحظرها"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.



واستطرد: "الإرهاب الاقتصادي (الأمريكي) يضر الشعب الإيراني ويسبب توترا بالمنطقة".

