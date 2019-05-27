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أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمته لـ موقع مدفعية في سوريا

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:03 م
صدى البلد
حسن محرم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قيامه بمهاجمة موقع مدفعية مضادة للطائرات بسوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار.

وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعا عسكريا في محافظة القنيطرة السورية، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أعلنت وقوع هجوم إسرائيلي بصاروخ على منطقة تل الشعار، أسفر عن وقوع جرحى وتضرر آلية عسكرية.

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