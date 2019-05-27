بينها فرنسا .. اليمين المتطرف يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي في 4 دول

نجح اليمين المتطرف لأول مرة في تاريخه في اقتناص 115 مقعدا في البرلمان الأوروبي من أصل 751 مقعدا ضمن الانتخابات التي جرت أمس الأحد.



وبحسب شبكة "يورونيوز"، فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة تصدرت نتائج الانتخابات على مقاعد البرلمان الأوروبي في أربع دول أوروبية عريقة، وهي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.



ولفتت الشبكة إلى أن النتائج الأخيرة تشير إلى أن أكثر من 15% من المقترعين الأوروبيين صوتوا لليمين المتطرف.



وتصدر حزب التجمع الوطني، الذي تقوده زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان الانتخابات للبرلمان الأوروبي في فرنسا بنسبة تخطت 23% بواقع 23 مقعدا، بينما حصل حزب الرابطة الإيطالي الذي يقوده وزير الداخلية الشعبوي، ماتيو سالفيني على 28 مقعدا من 73 في إيطاليا في حين حصلت أحزاب يمينية متطرفة أخرى على 5 مقاعد إضافية، ليصبح المجموع 33 مقعدا.



وفي عاصمة الاتحاد الأوروبي، بلجيكا، حصل الحزب القومي الفلماني على 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي، بينما تمكن اليمين المتطرف والشعبوي بقيادة نايجل فاراج على كسب نحو 33 مقعدا.



كما تصدر اليمين المتطرف نتائج الانتخابات في المجر بنسبة 13 مقعدا من أصل 27، في حين حصل اليمين المتطرف في بولندا على 26 مقعدا من أصل 51.