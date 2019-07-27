محمد رمضان يستعد لإحياء ثان حفلاته.. قريبًا

كشف الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، عن استعداده لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بعد حفله الأول الذي أحياه في شهر مارس الماضي بالتجمع الخامس.ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو من حفله الأول، وعلق قائلًا: «قريبًا هعلن عن ميعاد و مكان الحفلة القادمة #ثقة_في_الله_نجاح #أقوى_حفلة».وعلى جانب آخر، حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" والذي حقق 41 مليونا و237 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو.واحتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يويتوب.