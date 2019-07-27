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رياضة

سموحة يضم نجم الزمالك ولاعب دجلة في صفقة انتقال حر

السبت 27/يوليه/2019 - 02:47 ص
سموحة والاتحاد
سموحة والاتحاد
محمد رشاد
أنهى مسئولو التعاقدات بنادي سموحة السكندري برئاسة فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي إجراءات ضم رمزى خالد لاعب الزمالك والاتحاد السكندرى ووادى دجلة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

ويسعى سموحة لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المتميزين خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات حسام حسن المدير الفني للفريق والجهاز المعاون له للمنافسة على مراكز المربع الذهبي من جدول ترتيب الدوري فى الموسم المقبل .

كما نجح مسئولو سموحة فى ضم اللاعب محمد جمال بيبو لاعب وادى دجلة السابق في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

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