ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة .. كريم عبد العزيز وأحمد عز وجها لوجه فى فيلم 1919

السبت 27/يوليه/2019 - 02:20 م
كريم عبد العزيز واحمد
كريم عبد العزيز واحمد عز
أحمد إبراهيم
اتفق كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز على تقديم عمل سينمائى يجمع بينهما تحت عنوان "1919" ومن المقرر أن يقوم بإنتاج العمل شركة سينرجى. 

والعمل يجمع لأول مرة بين النجمين سينمائيا، حيث ظهرا سويا فى عمل إعلاني تابع لشركة اتصالات وتم عرضه فى رمضان قبل الماضى. 

يذكر أن كريم عبد العزيز ينافس أحمد عز فى موسم عيد الأضحى من خلال فيلم "الفيل الأزرق 2" والذى تم عرضه منذ يومين تقريبا وهو العمل الذى يجمع بين كريم عبد العزيز وإياد نصار وهند صبرى ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. 

كما يعرض للفنان احمد عز فيلم "ولاد رزق 2 .. عودة أسود الأرض" والذى يشارك فى بطولته اياد نصار وعمرو يوسف ومحمد ممدوح واحمد الفيشاوي وأحمد داوود وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

ترشيحاتنا

مصر و فرنسا. هل يكرر منتخب مصر هزيمة منتخب فرنسا في كأس العالم؟

أمن الغربية يكشف سر الجثة المجهولة بفيلا لاعب منتخب مصر

بالأسماء .. إسقاط جنسية 21 مصريا .. تعرف على السبب

توفيق عكاشة لـ الشباب العاطل: ربُّوا بط وفراخ.. فيديو

بعد الجريمة الأخلاقية والترحيل من الإمارات.. شاهد: أول تعليق من مريم حسين

بطلوا سفالة وقلة أدب .. ريهام سعيد توجه رسالة إلى المشككين في مرضها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محمد رمضان ومنة فضالي.. بوسي تشعل الساحل الشمالي بـ 3 حفلات ..صور

500 شاب يشاركون فى مهرجان أسلوب حياة بدمنهور.. صور

مدفن الرئيس التونسي السبسي.. حكاية مقبرة الجلاز مثوى عظماء بلاد الياسمين