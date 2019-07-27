لأول مرة .. كريم عبد العزيز وأحمد عز وجها لوجه فى فيلم 1919

اتفق كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز على تقديم عمل سينمائى يجمع بينهما تحت عنوان "1919" ومن المقرر أن يقوم بإنتاج العمل شركة سينرجى.





والعمل يجمع لأول مرة بين النجمين سينمائيا، حيث ظهرا سويا فى عمل إعلاني تابع لشركة اتصالات وتم عرضه فى رمضان قبل الماضى.





يذكر أن كريم عبد العزيز ينافس أحمد عز فى موسم عيد الأضحى من خلال فيلم "الفيل الأزرق 2" والذى تم عرضه منذ يومين تقريبا وهو العمل الذى يجمع بين كريم عبد العزيز وإياد نصار وهند صبرى ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



