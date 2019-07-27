موعد مباراة كأس السوبر الهولندي بين أياكس وايندهوفن والقنوات الناقلة

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي أياكس امستردام منافسة بي اس في ايندهوفن اليوم علي ملعب يوهان كرويف ارينا في مباراة كأس السوبر الهولندي .



وتقام المباراة بين فريق اياكس المباراة بطل الدوري والكأس الموسم الماضي وايندهوفن وصيف الدوري في تمام الساعة السادسة مساء ، وتذاع المباراة علي قناة الشارقة الریاضية HD بتعليق راشد عبدالرحمن .



ويدخل فريق اياكس امستردام المباراة في غياب نجميه دي يونج الذي انتقل إلى فريق برشلونة وماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وقدم اياكس موسما قويا العام الماضي ونجح في الحصول على الدوري والكأس محليا ووصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.