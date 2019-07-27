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رياضة

موعد مباراة كأس السوبر الهولندي بين أياكس وايندهوفن والقنوات الناقلة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:40 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي أياكس امستردام منافسة بي اس في ايندهوفن اليوم علي ملعب يوهان كرويف ارينا في مباراة كأس السوبر الهولندي .

وتقام المباراة بين فريق اياكس المباراة بطل الدوري والكأس الموسم الماضي وايندهوفن وصيف الدوري في تمام الساعة السادسة مساء ، وتذاع المباراة علي قناة الشارقة الریاضية HD بتعليق راشد عبدالرحمن .

ويدخل فريق اياكس امستردام المباراة في غياب نجميه دي يونج الذي انتقل إلى فريق برشلونة وماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقدم اياكس موسما قويا العام الماضي ونجح في الحصول على الدوري والكأس محليا ووصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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