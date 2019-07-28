مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 -7- 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، الموافق 28 -7- 2019، مباريات ودية للأندية الأوروبية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:





الدوري المصري:





الأهلي X الزمالك - 8:00 مساءً - On Sport - النيل الرياضية









مباريات ودية:





ليفربول الإنجليزي X نابولي الإيطالي - 6:00 مساءً





آرسنال الإنجليزي X ليون الفرنسي - 6:00 مساءً





ريدينج الإنجليزي X تشيلسي الإنجليزي - 6:00 مساءً





سبورتينج لشبونة X فالنسيا - 8:00 مساءً -





الكأس الدولية للأبطال:



