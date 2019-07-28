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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 -7- 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:44 ص
ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف
يشهد اليوم الأحد، الموافق 28 -7- 2019، مباريات ودية للأندية الأوروبية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري المصري:

الأهلي X الزمالك - 8:00 مساءً - On Sport - النيل الرياضية 


مباريات ودية:

ليفربول الإنجليزي X نابولي الإيطالي - 6:00 مساءً 

آرسنال الإنجليزي X ليون الفرنسي - 6:00 مساءً 

ريدينج الإنجليزي X تشيلسي الإنجليزي - 6:00 مساءً 

سبورتينج لشبونة X فالنسيا - 8:00 مساءً - 

الكأس الدولية للأبطال:

ميلان الإيطالي X بنفيكا البرتغالي - 9:00 مساءً -

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