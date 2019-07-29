انتبه .. هذه العلامة في اليدين والقدمين تدل على نقص فيتامين مهم في جسمك



كشف خبراء الصحة أن عن عدة علامات تظهر في اليدين والقدمين في حالة نقص فيتامين B12، والذي يعد عنصرا حيويا هاما في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، وكذلك في الحفاظ على صحة الأعصاب.



ويمكن أن يسبب نقصه أعراض "الاعتلال العصبي"، وقد تؤثر على الحركة والإحساس خاصة في الساقين، وقد يصل الحال إلى تلف الأعصاب والشعور بالتعب، وكذلك التأثير على عدد خلايا الدم الحمراء، بما في ذلك الشعور بالخدر، أو وخز الإبر، مع قلة الحساسية للمس أو الاهتزاز أو الألم، وذلك وفقا لروسيا اليوم.



وقد تحدث مضاعفات تشمل قصور القلب ، خاصة لدى الأشخاص النباتيين ، حيث أن فيتامين B12 يتوافر بكثرة في الأطعمة الحيوانية، كما قد يسبب نقصه الارتباك والاكتئاب وضعف التركيز والنسيان، وكذلك الشعور بالألم الحاد والوخز في راحة أحد أو كلتا اليدين، بشكل مفاجئ ودون سبب واضح في طرف إصبع الخاتم.



وهناك مجموعة من الأعراض الأخرى لنقص فيتامين B12 أبرزها الشعور بالتعب الشديدو ضيق التنفس بعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفةوخفقان القلب والصداع و انخفاض الشهيةو التهاب الفم واللسان.

