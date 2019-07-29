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لتسريع البحث.. جوجل تطلق ميزة جديدة في متصفحات الويب بالهواتف

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:26 ص
جوجل
جوجل
آية جمعة
أطلقت شركة جوجل، ميزة جديدة عبر محرك البحث التابع لها لاستخدامها عند البحث عن الصور.

وبحسب ما ذكره موقع "سيرش إنجين راوند تابل"، تسمح الميزة الجديدة التي أضافها جوجل للمستخدم بتمرير مقالة ما أو رفعها من إحدى نتائج بحث الصور لمعرفة المزيد حول الصورة.

وبدأت الشركة في اختبار الميزة الجديدة في مارس 2019 ثم أعلنوا عنها في مؤتمر Google I / O في مايو، والآن أصبحت الميزة الجديدة متاحة بالفعل.

وتستخدم الخاصية الجديدة، التي أطلقت عليها جوجل اسم "التمرير السريع للزيارة" Swipe to Visit، إمكانية العرض المسبق (صفحات الهاتف المُسرعة) Accelerated Mobile Pages، والمعروفة اختصارًا بـ AMP، لإظهار معاينة للصفحة المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة.

وعندما يفتح المستخدم صورة ما لمعاينتها عبر جوجل، يتم عرض صفحة ويب تحمل معلومات حول الصورة على الفور.

وقال جوجل إن هذه الخاصية تعمل على تسريع وتسهيل تجربة المستخدمة، الأمر الذي يمكنهم من الانتقال إلى عدد أكبر من موقع الويب في وقت قليل.

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