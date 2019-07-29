ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهار عليه حائط منزله.. مصرع شاب في بني سويف

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:06 ص
صورة أرشيفية - انهيار
صورة أرشيفية - انهيار حائط
محمد عبد الحليم
لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرا بإصابته إثر انهيار حائط منزله عليه، أثناء تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف، قرار إزالة للمنزل الكائن بعزبة طنطاوى، بدائرة المركز، لبنائه المخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى "خيرى. ع" 35 سنة، عامل، مصابا باشتباه نزيف داخلى وكسور فى أماكن متفرقة، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، فور وصوله قسم الاستقبال بالمستشفى، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

ترشيحاتنا

ميت عقدة .. الأهلي يعمق جراح الزمالك بتحطيم الأرقام القياسية .. فيديو

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح

دماء على ملابس الإحرام .. مصرع ربة منزل ونجلها في طريقها للحج بالشرقية

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

تسجل 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال موسم الحج.. فيديو

شاهد .. لحظة القبض على عائلة هندية سرقة محتويات غرفة فندق بالكامل ببالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ديانا كرزون تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

كله بالفلوس.. الغردقة دون شواطئ مجانية .. ومصيف الغلابة فى خبر كان