انهار عليه حائط منزله.. مصرع شاب في بني سويف

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه متأثرا بإصابته إثر انهيار حائط منزله عليه، أثناء تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف، قرار إزالة للمنزل الكائن بعزبة طنطاوى، بدائرة المركز، لبنائه المخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية.



واستقبل مستشفى الفشن المركزى "خيرى. ع" 35 سنة، عامل، مصابا باشتباه نزيف داخلى وكسور فى أماكن متفرقة، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، فور وصوله قسم الاستقبال بالمستشفى، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.